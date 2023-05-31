Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, YKS’ye hazırlanan öğrencilere motivasyon kampı düzenledi. Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda üç gün süren kampta öğrenciler sınav stresi attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere ders destek programları, milli ve manevi eğitimler, etkinlikler, atölyeler, psikolojik danışmanlık ve eğitim koçluğu gibi hizmetler veren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) öğrencilerin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademilerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler, Beyşehir Gölü kenarında kurulan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda sınav stresi attı.

Öğrencilere psikolojik destek sağlamak amacıyla düzenlenen kamp üç gün boyunca dolu dolu geçti. El sanatları konusunda eğitimlerin verildiği, sokak oyunları, sinema etkinliği ve zekâ oyunları gibi çeşitli aktivitelerin düzenlendiği kampta öğrencilerin moral ve motivasyonu güçlendirilirken akşam kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler günün yorgunluğunu üzerlerinden attı. İlçe gezisine de katılan YKS öğrencileri Beyşehir’in tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı da yakaladı.

31 İLÇEDEN ÖĞRENCİLER BEYŞEHİR VE TAŞKENT’TEKİ KAMPLARDA AĞIRLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi; öğrencilere sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkı sunmak, özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazandırmak, milli ve manevi değerler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 31 ilçedeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerini Beyşehir ve Taşkent’teki Gençlik ve Eğitim Kamplarında ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Atabey Gençlik Projesi kapsamında düzenlediği kamplarda yılsonuna kadar Konya genelinden 20.000 öğrencinin misafir edilmesi planlanıyor.