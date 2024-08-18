Konya’nın ilk ve tek kadın nikah memuru Esra Solak, Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda görevini başarı ile yürütüyor.KONYA (İGFA) - Türkiye’de kadınlar çalışma hayatının her alanında etkin roller almaya devam ediyor. Artık iş hayatının birçok aşamasında erkeklerin yaptığı işleri kadınlar da başarı ile yapıyor. Selçuklu Belediyesi’nde evlendirme memuru olarak görev yapan Esra Solak da Konya’nın ilk ve tek kadın nikah memuru.

Yaklaşık üç buçuk yıldır Evlendirme Memurluğu’nda görev yapan Solak, sertifikasını onaylanmasının ardından 2024 yılı başından bu yana evlenen çiftlerin nikahını kıyıyor.

Bir kadın olarak nikah memurluğu görevini yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Esra Solak,“ Yaklaşık 8 aydır bu görevi yapıyorum ve işimi çok seviyorum. Konya’nın ilk kadın nikah memuru olmaktan ve Selçuklu Belediyesi’ni temsil etmekten onur duyuyorum. Evlenen çiftlerin mutluluklarına tanıklık etmek ayrı bir keyif. Her nikahta bende onlar kadar heyecanlanıyorum diyebilirim. Her nikah benim için anlamlı ve özel.” dedi.

Nikah için gelen çiftlerin ve davetlilerin karşılarında bir kadın nikah memuru görünce bir şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Solak, “Daha sonra insanların yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor ve memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Onların mutlulukları ve bu güzel etkileşimi bana da yansıyor ve nikahlarımız çok güzel geçiyor. Yaz günlerinde düğün sezonunun yoğunluğu ile birlikte günde 20-25 nikah kıyma işlemini memur arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz“ diye konuştu.

Solak, nikah memurluğu görevini yerine getirmesinde kendisine imkan tanıyan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya da teşekkür etti.