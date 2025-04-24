KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından dayanışma ruhuyla harekete geçerek bölgeye destek araçlarını gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul’da dün art arda yaşanan depremlerin ardından vatandaşların yaşadığı zorlu sürece destek olmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtiklerini söyledi.

İstanbul’da geceyi sokakta ve parklarda geçirmek zorunda kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bölgeye mobil mutfak, mobil ekmek fırını, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarının gönderildiğini anımsatan Başkan Altay, “Mobil mutfak ve mobil ekmek fırınımız Zeytinburnu ve Silivri’de hizmet vermeye başladı. Diğer destek araçlarımız ise AFAD bünyesinde hazır bekliyor. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın şehri Konya olarak İstanbul’da vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm İstanbullulara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

