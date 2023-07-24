Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehir Teknolojisinde öncü olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehir Uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, “Yeşil Alanlarda Uzaktan Okumalı Sayaç Projesi” kapsamında radyo frekans sistemi üzerinden uzaktan okumaya imkan sağlayan Akıllı Su Sayaç Sistemini uygulamaya başladı.

Konya’nın merkez ilçelerinde belirlenen 2.300 farklı yeşil alanda toprağın altına yerleştirilmeye başlanan akıllı su sayaçları, saha personeli tarafından uzaktan takip edilebiliyor. Belirlenen yeşil alanların ıslahını da yapan Büyükşehir, 10 yıl olarak planlanan proje ile su kayıp kaçak oranlarını minimize etmeyi amaçlıyor.

AKILLI SU SAYAÇLARI BİRÇOK KOLAYLIĞI BERABERİNDE GETİRİYOR

Hizmete sunulan sistem, birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Daha önce sayaçların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yeşil alanlarda ekim aylarında sökülen ve mayıs aylarında tekrar takılan sayaçlar; hayata geçirilen Akıllı Su Sayaç Sistemi ile herhangi bir müdahaleye gerek duyulmaksızın işlevini sürdürebiliyor. Sistem sayesinde; kış aylarında suyun donması, sayaca uygulanan yüksek basınç dolayısıyla sayacın patlaması ve deformasyona uğrayarak tekrar kullanılamayacak hale gelmesi engelleniyor. Sistem, yeşil alanlarda yaşanan su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçerek su rezervini koruyor.

Aynı zamanda yeşil alanlarda beton muhafaza gibi kötü görüntüye neden olan korumalar kaldırılarak estetik bir görüntü kazandırılıyor. Su sayaç bilgilerine ulaşımın zorlaştığı yerlerde iş akışının hızlandırılması için sayaçlardaki modülleri kullanan sistem, 150-250 metre mesafedeki tüm sayaç verilerine ulaşarak zamandan tasarruf sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra Akıllı Su Sayaç Sistemi, herhangi bir sebepten kaynaklı olarak sayaçlarda oluşabilecek kaybolma ve kırılma gibi olumsuz durumların da önüne geçiyor. Konum bilgileri alınarak sisteme kaydedilen akıllı su sayaçlarının yer tespiti ise radyo frekans sistemiyle kolayca yapılabiliyor.