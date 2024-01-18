Ziraat Türkiye Kupası'nda kıyasıya rekabet devam ediyor! Konyaspor ile Göztepe, 5. Tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım da bir üst tura çıkarak adlarını yazdırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası'nın bu heyecanlı randevusunu kaçırmak istemeyen futbolseverler için tarih ve saat belirlendi.

HANGİ GÜN VE SAATTE BAŞLAYACAK?

Konyaspor - Göztepe maçı, 18 Ocak 2024 Perşembe günü, saat 17.00'de start alacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Canlı izleme imkanı ise A Spor kanalında olacak. Konyaspor - Göztepe mücadelesi, heyecanını canlı olarak ekranlara taşıyacak.