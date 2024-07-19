Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kopan elektrik kablosu, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik kablosu koparak, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Kopan kablonun onarımı görevliler tarafından yapılırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.