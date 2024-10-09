Narkotik ve Bağımlılık Danışmanı Zafer Ercan’ın yeni kitabı, ’Köpek Büro Amirliği’ raflarda yerini aldı.

Madde bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde örnek çalışmalara imza atan Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı Zafer Ercan, roman türündeki yeni kitabı ’Köpek Büro Amirliği’ ile okurlarının karşısına çıktı. ‘Testi Kırılmadan’, ‘Kapıda Düşman Uyuşturucu’, ‘Naylon Fiyaka: Curmumeşhut’ ve ‘Cefacı’ gibi çok okunan eserlere imza atan Zafer Ercan, yeni kitabı ‘Köpek Büro Amirliği’ ndeKomiser Tayfun Tay’ın kişisel mücadelesinin yanı sıra okurlarını İstanbul’un suç dünyasına sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Basıldığı andan itibaren eleştirmenler tarafından tam not verilen eserde, romanın ana karakteri Komiser Tayfun, terör olayları, narkotik operasyonları, cinayetler, kayıp vakaları, kaçırılmalar ve komplolarla dolu bir dünyada, her yeni vakada içindeki travma ile de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Eserde Komiser Tayfun’un karşısına çıkan her köpek, sadece bir tehdit değil, çözülmesi gereken bir bilmeceye dönüşürken Komiser Tayfun Tay ve sadık K9 ekibi, suç dünyasının karanlık yüzünü birlikte aydınlatıyor, adaletin ince çizgisinde birlikte yürüyorlar. Narkotik Uzmanı ve Bağımlılık Danışmanı Zafer Ercan yeni kitabı Köpek Büro Amirliği’ni polislik ve travmanın kesiştiği noktada dedektör polis köpeklerinin maceraya ortak olduğu yer olarak tanımlıyor.