Mudanya’nın Eşkel ve Esence bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınlarının meydana geldiği bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Esence 32. Sokak’ta 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S.’nin kurtarılma anı böyle görüntülendi. Öte yandan Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Mahallesi Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşın ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.



Ekiplerin yoğun yağış ve su baskınına rağmen gerçekleştirdiği tahliye çalışması, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi, MAK, AFAD ve jandarma ekipleri görev yapıyor.