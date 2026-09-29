Mudanya’nın Eşkel ve Esence bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınlarının meydana geldiği bölgede mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Esence 32. Sokak’ta 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S.’nin kurtarılma anı böyle görüntülendi. Öte yandan Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Mahallesi Kapanca mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşın ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

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Ekiplerin yoğun yağış ve su baskınına rağmen gerçekleştirdiği tahliye çalışması, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi, MAK, AFAD ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Kaynak: İHA