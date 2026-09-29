Son dönemde milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AK Parti’ye katılmasıyla siyasette hareketlilik yaşandı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sungu Belediye Başkanı da partiye katılan son isimler arasında yer aldı.
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK
Bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde 9 belediye başkanının daha partiye katılacağı öne sürüldü. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı belirtildi.
AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:
|Belediye başkanı
|İl
|Belediye
|us
|Mevcut partisi
|Belediye meclisi dağılımı
|Toplam üye
|Vahap AKAY
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|223.975
|CHP
|AK Parti 10, CHP 19, MHP 2
|31
|Onur Emrah YILDIZ
|İzmir
|Çiğli
|216.430
|CHP
|AK Parti 10, CHP 20, MHP 1
|31
|Mehmet AKPINAR
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|213.930
|YRP
|AK Parti 13, YRP 18
|31
|Mehmet KARACA
|Kahramanmaraş
|Türkoğlu
|81.055
|YRP
|AK Parti 10, YRP 15
|25
|Halil ÖZTÜRK
|Antalya
|Elmalı
|41.550
|CHP
|AK Parti 3, CHP 10, MHP 2
|15
|Muhammet SEPTİOĞLU
|Elazığ
|Palu
|17.872
|YRP
|AK Parti 3, YRP 6
|9
|Görbil ÖZCAN
|Erzurum
|Şenkaya
|14.918
|CHP
|AK Parti 4, CHP 7
|11
|Aydın DİNÇER
|Balıkesir
|Marmara
|11.827
|CHP
|AK Parti 4, CHP 5, YENİ 2
|11
|Bora KARAKULLUKCU
|Sivas
|Koyulhisar
|11.782
|İYİ
|AK Parti 5, İYİ 4
|9
Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ