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AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:

Bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde 9 belediye başkanının daha partiye katılacağı öne sürüldü. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı belirtildi.

Son dönemde milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AK Parti’ye katılmasıyla siyasette hareketlilik yaşandı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sungu Belediye Başkanı da partiye katılan son isimler arasında yer aldı.

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