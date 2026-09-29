Son dönemde milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AK Parti’ye katılmasıyla siyasette hareketlilik yaşandı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sungu Belediye Başkanı da partiye katılan son isimler arasında yer aldı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde 9 belediye başkanının daha partiye katılacağı öne sürüldü. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı belirtildi.

AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:

Belediye başkanı İl Belediye us Mevcut partisi Belediye meclisi dağılımı Toplam üye
Vahap AKAY Tekirdağ Çerkezköy 223.975 CHP AK Parti 10, CHP 19, MHP 2 31
Onur Emrah YILDIZ İzmir Çiğli 216.430 CHP AK Parti 10, CHP 20, MHP 1 31
Mehmet AKPINAR Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 213.930 YRP AK Parti 13, YRP 18 31
Mehmet KARACA Kahramanmaraş Türkoğlu 81.055 YRP AK Parti 10, YRP 15 25
Halil ÖZTÜRK Antalya Elmalı 41.550 CHP AK Parti 3, CHP 10, MHP 2 15
Muhammet SEPTİOĞLU Elazığ Palu 17.872 YRP AK Parti 3, YRP 6 9
Görbil ÖZCAN Erzurum Şenkaya 14.918 CHP AK Parti 4, CHP 7 11
Aydın DİNÇER Balıkesir Marmara 11.827 CHP AK Parti 4, CHP 5, YENİ 2 11
Bora KARAKULLUKCU Sivas Koyulhisar 11.782 İYİ AK Parti 5, İYİ 4 9

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ