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Olay, Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları Defne Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan 12 yaşındaki İlyas Y., dikkatsizlik sonucu 3. kattaki merdiven boşluğuna düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuğun yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

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