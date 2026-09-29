2026-2027 Futbol sezonunda Nesine 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor, sezona beklentilerin üzerinde bir performansla başladı.

Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan ekip, haftayı 7 puanla 7. sırada tamamladı.

4 maçta attığı 9 golle, maç başı 2.25 gol ortalaması yakalayan Kafkas Kartalları, yakaladığı bu başarıyla birçok şehir takımını geride bıraktı.

Kırmızı grupta 17, Beyaz Grupta 18 olmak üzere toplamda 35 takımın mücadele ettiği 2. Ligde en golcü ekip, Muşspor oldu. Beyaz Grupta 4 maçta 3 galibiyet ve aldığı 1 beraberlikle 10 toplayarak averajla 2. sırada olan ekip, maç başı 3,5 gol ortalaması yakalayarak toplamda 14 gole ulaştı.

2. ligde ki 35 takım arasında geride kalan son 4 hafta en çok gol atan ilk 9 takım ise şu şekilde oluştu;

01- Muşspor : 14 gol (Maç başı 3,5 gol) 2. Lig Beyaz Grup

02- Erbaaspor: 11 gol (Maç başı 2,75 gol) 2. Lig Beyaz Grup

03-Elazığspor : 10 gol (Maç başı 2,5 gol) 2. Lig Beyaz Grup

04-Sakaryaspor: 10 gol (Maç başı 2,5 gol) 2. Lig Kırmızı Grup

05- Adana 01 FK : 10 gol (Maç başı 2,5 gol) 2. Lig Kırmızı Grup

06- İnegöl Kafkasspor : (Maç başı 2,25 gol) 2. Lig Beyaz Grup

07- Beyoğlu Yeni Çarşı (Maç başı 2,25 gol ) 2. Lig Kırmızı Grup

08- Ankara Demirspor (Maç başı 2,25 gol) 2. Lig Kırmızı Grup

09- 68 Aksarayspor (Maç başı 2,25 gol) 2. Lig Beyaz Grup

KAFKASSPOR’UN GOLCÜLERİ AFFETMİYOR

İnegöl Kafkasspor’da geride kalan 4 hafta sonunda en golcü isimleri 3’er golle Doğukan İnci ve Batuhan Doğukıran oldu.

Kafkasspor’un kanat forveti Doğukan İnci 4 maçta süre aldığı 171 dakikaya rağmen, her 43 dakika da 1 gol atmayı başardı. Böylelikle deneyimli kanat oyuncusu Kafkasspor formasıyla en iyi başlangıç sezonunu yaşadı.

13 ŞEHİR TAKIMINI GERİDE BIRAKTI

İnegöl temsilcisi Kafkasspor, 4 haftalık performansı ile 13 şehir takımı da geride bıraktı. Aralarında Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Erzincanspor, Kahraman Maraş İstiklal, Kütahyaspor, Ankaragücü, Kırklarelispor, 68 Aksarayspor, Isparta32 Spor, Kastamonuspor, Hatayspor, 52 Orduspor ve Adana Demirspor’un mücadele ettiği 2. Ligde Kafkasspor, bu takımlardan daha iyi bir başlangıç yapmış oldu.