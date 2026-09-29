TEKNOFEST Güneydoğu, kadim topraklar Şanlıurfa’da yarın kapılarını açacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN’ın bire bir ölçekli mockup’ı TEKNOFEST Güneydoğu’da ilk kez sergilenecek. 5’inci nesil savaş uçağı KAAN, ihtişamıyla göz kamaştırırken KAAN’ı yakından inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

"Devletimizin bu kadar imkanı olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor"

KAAN’ı inceleyen vatandaşlardan Fatih Mizan, "Fazlasıyla mutluyuz. Gurur verici bir şey. Böyle bir etkinlik Urfa’da düzenlendiği için çok mutluyuz. Devletimizin bu kadar imkanı olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor" dedi.