Kocaeli D-100 Karayolu Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin köprü ayaklarına profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, bölgeye görsel güzellik kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki duvarlara ve diğer mekanlara “Kocaeli Güzelleşiyor Projesi” çerçevesinde resim uygulaması gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması, bu kez D-100 Karayolu üzerinde bulunan Körfez Tütünçiftlik Üstgeçidi’nin köprü ayaklarına yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, bulunduğu bölgeye görsel güzellik kattı. Kocaeli genelinde bulunan meydan, bulvar, köprü ile caddelerin, ayak ve duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları devam edecek.