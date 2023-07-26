Körfez Cemevi’nde Muharrem ayı iftar programına katılan Başkan Büyükakın, “Yas-ı Matem’de niyet eden tüm canların orucu hak katında kabul olsun” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muharrem ayı dolayısıyla Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Dualar eşliğinde yapılan iftar programında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Başkan Büyükakın’a eşlik etti.

Başkan Büyükakın, iftar programı sonrası yaptığı açıklamada, “Yas-ı Matem’de niyet eden tüm canların orucu hak katında kabul olsun. Sevgi ve hoşgörü dolu birlikteliğimiz kalplerimize umut, huzur ve bereket getirsin” dedi.