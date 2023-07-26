Uygulamaya koyduğu SFA (Satış Gücü Otomasyonu) yazılımıyla şirketlerin satış süreçlerini dijitalleştirerek hızlandıran Ekmob, Seri A öncesi köprü yatırım turunu tamamladı. Finberg, Techone, Yıldız Tekno GSYO ve yatırımcı Koray Gültekin Bahar’ın katıldığı yatırım turuyla birlikte Türkiye pazarının lideri konumundaki Ekmob, büyümesini global pazarlarda da hızlandıracak.

Satış ekibi otomasyonu yazılımıyla Türkiye’de sektör lideri olan YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Ekmob, Türkiye’nin önde gelen fonlarının desteklediği köprü yatırım turunu tamamladı. Seri A öncesi köprü yatırım turuna Finberg, Techone, Yıldız Tekno GSYO ve yatırımcı Koray Gültekin Bahar katıldı. Halen Doğu Avrupa ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde aktif olarak çalışmalarına devam eden Ekmob bu yatırımla birlikte yıl sonuna kadar İngiltere ve Hollanda ofislerini açmayı hedefliyor.

Bugüne kadar, Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ve fonları tarafından desteklenen Ekmob, şirketlerin satış süreçlerinin dijitalleşmesini dizayn ederek hem şirketlerin satış fırsatlarını artırıyor hem de maliyet avantajı sağlıyor. Ekmob SFA kullanan satış ekiplerinin, günlük aktivitelerini daha iyi planlayarak elde edebilecekleri fırsatları nitelik ve nicelik olarak arttırdığını belirten Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener yatırımla birlikte hedeflerini şöyle açıklıyor: “Ekmob, müşteride harcanan zamanı azaltarak şirketlere maliyet avantajı sağlıyor. Şimdiye kadar Türkiye, Doğu Avrupa ve MENA bölgesinde sunduğumuz yüzde 100 Türk kaynaklı yazılımımızın bu yatırımla birlikte Avrupa’da da büyümesini hedefliyoruz.”

‘Yabancı yatırımcılara açılacak’

Yatırım turuna katılan Finberg’in Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, işletmelerin bayi ve satış süreçlerini dijitalleştirerek saha satış operasyonlarına yenilikçi bir yaklaşım kazandıran Ekmob’u uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Elgin, Fibabanka ile sağlanan sinerjinin yanı sıra Finberg olarak yurt dışında sahip oldukları geniş iş ağıyla, Ekmob’un yurtdışı büyümesini hızlandıracaklarını vurgulayarak, “Kendimizi yatırımcıdan çok stratejik bir ortak olarak konumlandırdığımız bu yatırımla amacımız Ekmob’un farklı bölgelerde hızla yeni müşterilere erişimini sağlamak ve bir sonraki turunda da yabancı yatırımcılara açılmasını sağlamak” dedi.

‘Şirketleri daha verimli hale getiriyor’

Techone’ın Yönetici Ortağı Yiğit Arslan ise işyeri verimliliği konusunda çalışan girişimlerin sayısı ve derinliğinin pandemi sonrasında ivme kazandığını anlatarak şöyle konuştu: “Saha satış süreçlerinin uçtan uca takibi ve optimizasyonu hem çözülmesi zor bir problem hem de çözüldüğünde şirketler için büyük bir ödül haline dönüşüyor. Ekmob, entegrasyon kabiliyetleri yüksek ürünü aracılığıyla bu süreci verimli ve çok kolay hale getiriyor. Ekmob’un başarılı ekibi, şu ana kadar sektöründe önemli bir yere oturmayı başardı. Köprü yatırım turu ile birlikte bu başarılarına özellikle yurtdışında yenilerini eklemeyi planlıyorlar. Techone VC olarak biz de bu yolculukta kendilerine eşlik etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.”

‘Başarı hikayesine ortak olacağız’

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de 12’nci yatırımlarını Ekmob’a yaptıklarını belirtti. İnci, Ekmob’un Yıldız Teknopark’taki başarısını uzun süredir takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’deki başarılı satış grafiğini uluslararası alanda da göstermelerini arzuluyorduk. Firmanın kurucu ortağı Sunay Şener’le bir araya gelerek gelecek vizyonlarını dinledik ve Ekmob’un başarı hikayesine ortak olmaya karar verdik. 2022 yılı Aralık ayında başladığımız yatırım serimize bugün 12. halkasını eklemiş bulunuyoruz. Bu yatırım turunda ülkemizin önemli fonları ile birlikte olmaktan ve teknoparkımızdan çıkan önemli bir değere katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”