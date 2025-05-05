Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, ilçede vefat edenlerin yıldönümünde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriyor. 2011-2024 yılları arasında vefat eden kişilerin ailelerinin de davet edildiği sene-i devriye Kuran okumalarından, ilçe sakinleri de çok memnun.KOCAELİ (iGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin her anlarında yanında olan ve onların acısını da mutluluğunu da paylaşan Çayırova Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek olacak bir çalışmaya daha imza attı.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2011-2024 yılları arasında ilçede vefat eden vatandaşlar için, vefatlarının yıl dönümünde Kur’an-ı Kerim okuması gerçekleştiriyor. Akse Mezarlık Hizmet Binası’nda düzenlenen Kuran okumalarında, vefat edenlerin yakınları aranarak davet ediliyor. Vefat eden kişilerin, yaşamını yitirdiği günlerde gerçekleştirilen Kuran okumalarından, vefat edenlerin yakınları çok memnun ve yakınlarının unutulmamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Topçuoğlu, “Öncelikle Başkanımız Bünyamin Çiftçi’den ve burada emek veren tüm personellerden Allah razı olsun. Akrabanın akrabayı unuttuğu ahir zamanlarda bizleri unutmayan bir belediyemiz var. Unutulmaması gereken yerde unutulmamamız bizleri ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.