İlçedeki yetenekleri keşfedip, onlara voleybolu sevdirerek güçlü bir altyapı kurmak için çalışmalar başlatan Körfez Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kanalı ile birçok spor dalında başarılı işlere imza atılırken, son olarak voleybolda da altyapı atağı başlatıldı.

Altyapı hazırlıklarının yanı sıra kızlarda çeşitli yaş gruplarında takımlar kurarak liglere de hazırlanan Körfez Gençlerbirliği, voleybol takımları hazırlık maçları yapmaya başladı. Gençlerbirliği 13-14 yaş kız takımı önceki gün Sakarya Gelişim Spor Kulübü Voleybol Takımı ile Adapazarı’nda hazırlık maçı yaptı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maç, karşılıklı alınan setlerle 2-2 bitti.

"Mücadele dolu bir maç oldu"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Körfez Gençlerbirliği SK voleybol başantrenörü Yağmur Ayvaz, "Bugün burada çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Komşu Sakarya ilimizin güzide kulübü sporcuları ile dostluk ve kardeşlik havasında çekişmeli mücadele dolu bir maç oldu. Lig öncesi takımımızın son durumunu gördük ve test ettik. Henüz çok yeni geçen yıl eylül ayında kurduğumuz takımımızın ileride büyük işlere imza atacağından eminim. Takımımız oyuncuları küçük yaşlarına rağmen çok yetenekli ve gelecek için umut vaad ediyor. Çalışmalarımız aralıksız ve büyük bir disiplin içerisinde sürüyor. Haftanın 5 günü idman yapıyoruz. 4 gün salonda top antrenmanı, 1 gün ise yeni açılan Esentepe Kuzey Spor Tesislerimizde güçlenmeye yönelik antrenmanlarımız oluyor. Hedefimiz ve öncelikli amacımız çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişiminin sağlanmasının yanı ısıra altyapımıza ve takımlarımıza sporcu yetiştirip güçlü bir altyapı ile geleceğe yatırım yapmaktır" dedi.

"Hedefimiz, bulunduğumuz gruptan çıkıp Türkiye Şampiyonasına gitmek"

Hedeflerinden bahseden Ayvaz, "Yakın zamandaki hedefimiz, bulunduğumuz gruptan çıkıp Türkiye Şampiyonasına gitmek. 13-14 yaş grubunun oynadığı küçük kız takımı adı altında Kocaeli yerel ligine katılacağız. Diğer taraftan midi takımımızda (10-11 yaş) 16 sporcumuz, mini takımımız (9-10 yaş) ve altyapımızdan yetişen 2017, 2016, 2015 ve 2014 doğumlu küçük yaşlarda 90 sporcumuz bulunuyor. Antrenmanlarımızı ben ve Ulaş Asrak hocamız ile birlikte Körfez Orhangazi Spor Salonu’nda saat 14.00’da yapıyoruz. Çocukların voleybol becerilerini geliştirmeleri, takım ruhunu öğrenmeleri ve sporcu altyapısı için temel kazanımları elde etmeleri için haftanın 5 günü yoğun antrenman programı ile ileride sporcu olmayı, üst lig takımlarında oynamayı isteyen çocuklar için planlıyoruz. Voleybolun dinamik yapısı göz önüne alındığında, çocuklarınızın fiziksel olarak da hazır olmaları çok önemlidir. Voleybol bir takım çalışmasıdır. Çocuklar bir yandan takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmayı, liderlik yeteneklerini geliştirmeyi ve iletişim becerilerini geliştirirlerken diğer taraftan da zihinsel gelişim de sağlarlar. Takım stratejilerini anlama, saha içi kendi durumları ile birlikte rakip takımın zayıf noktalarını değerlendirme gibi konularda çocuklar bilgi sahibi oluyorlar. Ve tabiî ki düzenlenen lig, turnuva ve etkinliklere de katılarak takımın parçası olup sorumluluk ve sporcu ahlakı ile yetişmiş oluyorlar. Aramıza katılmak isteyen tüm voleybolsever arkadaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.