Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, enflasyon ve yaşanan fiyat artışları sonrasında belediye işçilerinin yevmiye ile tüm sosyal haklarına yüzde 20 zam yaptıklarını dile getirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yılbaşında yapılan yeni sözleşme ile en düşük işçi maaşını 15 bin TL’ye çıkarmıştı. Enflasyon ve yaşanan fiyat artışları sonrasında Başkan Söğüt, çalışanları enflasyon ve fiyat artışlarına karşı koruyacaklarını belirtti. Başkan Söğüt bugün Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ve sendika yöneticileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında Başkan Şener Söğüt, işçilerin yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 20 oranında zam yaptıklarını belirtti. Başkan Söğüt, “Ocak ayında yeni sözleşmemizi yapmıştık. Ama enflasyon ve yaşanan fiyat artışları sonrasında işçilerimizi de korumak adına yevmiyelerine ve sosyal haklarına yüzde 20’lik zam yaptık. Bizler Körfez Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Gece gündüz bu kent için ter döken mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Şener Söğüt daha sonra Belediye-İş Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ile birlikte sözleşmeyi imzaladı. Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, “Başkanımıza tüm işçi arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu” ifadelerini kullandı.