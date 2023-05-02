Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Voleybol kurslarında eğitim gören öğrencilerden oluşan Voleybol takımı 2023 Voleybol sezonu Mini Voleybol Balıkesir Körfez grubu şampiyonu oldu. Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran’dan 45 takım ve 400 sporcunun katıldığı şampiyona, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezinde yapıldı.

28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Voleybol turnuvasında, Burhaniye ekibi, 9 grup müsabakası bir altın set oynayarak grup lideri olduktan sonra yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor takımını 2-0 ve Havran Belediyespor takımını 2-0 yenerek Balıkesir Körfez birincisi oldu. Başarılı sporcuları kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Sertaç Uzun, “Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezinde 2021 yılından bu yana Voleybol kursları veriyoruz. Kurslarımız okul döneminde hafta sonları spor salonunda, yaz tatilinde ise hem hafta içi hem de hafta sonu olmak üzere 12 ay boyunca devam ediyor. 9 yaşından itibaren öğrencileri ücretsiz Voleybol kurslarımıza kayıt ediyoruz. Kurslara düzenli devam eden ve başarılı olan öğrencilere, Burhaniye Ören Spor Kulübünde sporcu lisansı çıkarıp Voleybol maçlarına katılmalarını sağlayarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Edremit’te oynanan Körfez birinciliği müsabakalarında birinci olan öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğrencileri Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Voleybol kurslarına katılmaya davet ediyoruz” dedi