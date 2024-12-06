Körfez’de ilçe merkezi ve köy yollarındaki bozuk alanlar düzeltilerek daha konforlu hale gelmesi sağlanıyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan yolları yenileyerek vatandaşların kullanımına sunuyor. İlçede eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hummalı çalışan ekipler; Hacı Osman Mahallesi, Atalar Mahallesi ve Mimar Sinan

Mahallesi’nde yol bakım ve onarım çalışması yaptı. Ekiplerin, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.