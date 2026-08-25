Sürücü kursu, sınav ücretleri ve devlet harcı bir araya geldiğinde, tüm aşamaları ilk denemede başarıyla tamamlayan bir adayın ödemesi gereken toplam tutar 35 bin 619 TL’ye ulaşıyor.

Ehliyet süreci sürücü kursuna kayıtla başlıyor. Güncel verilere göre kurs ücreti yaklaşık 23 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Adaylar kayıt sonrasında 34 saat teorik eğitim alıyor ve ardından teorik sınava giriyor. Bu sınav için 1.250 TL ücret ödenirken, direksiyon sınavının bedeli ise 2 bin TL olarak uygulanıyor.

Teorik sınavı geçen adaylar 16 saatlik uygulamalı direksiyon eğitimini tamamladıktan sonra direksiyon sınavına katılıyor. Sınavların başarıyla geçilmesinin ardından ehliyet belgesinin çıkarılabilmesi için 8 bin 869 TL tutarında harç ödenmesi gerekiyor.

Böylece 23 bin 500 TL’lik kurs ücretine teorik sınav, direksiyon sınavı ve harç bedellerinin eklenmesiyle ehliyet sahibi olmanın toplam maliyeti 35 bin 619 TL’yi buluyor.

Yaklaşık 2,5 ila 3 ay süren ehliyet alma sürecinde sınavlardan başarısız olunması durumunda ise maliyet daha da yükseliyor. Özellikle direksiyon sınavının tekrarlanması, adayların ödeyeceği toplam tutara ek yük getiriyor.

Sürücü kursu fiyatlarındaki artışta ise akaryakıt, araç bakım ve diğer işletme giderlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.