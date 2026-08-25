Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/57 Esas sayılı konkordato davasında karar verildi. Mahkeme; Dekopol Kimya, Poldek İnşaat, Stroform Yapı Malzemeleri ile Kerem Bozkurt’un konkordato başvurularını değerlendirdi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 292 ve 308. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda borçluların konkordato taleplerinin reddine karar verdi. Böylece söz konusu şirketler açısından kesin mühlet verilmesi talebi de kabul edilmedi.

Geçici mühlet ve tedbirler kaldırıldı

Mahkeme kararıyla, 2 Nisan 2026’da verilen geçici mühlet kaldırılarak bu kapsamda uygulanan tüm tedbirler sona erdirildi. Kararın ilgili kurumlara bildirilmesine hükmedilirken, konkordato sürecine bağlı hukuki sonuçların ortadan kalktığı ve komiserler kurulunun görevinin de sonlandırıldığı belirtildi.

Dekopol Kimya ve Poldek İnşaat iflas etti

Mahkemenin kararındaki en dikkat çekici bölüm ise iki şirket hakkında verilen iflas kararı oldu. Yapılan incelemede Dekopol Kimya İnşaat İnşaat Malzemeleri Mimarlık Mühendislik Nakliye Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık durumda olduğu tespit edildi. Bu gerekçeyle beraber şirketin iflasına karar verildi.

Aynı karar kapsamında Poldek İnşaat Dekorasyon Kimya Nakliye Mobilya Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de borca batık olduğu belirlendi. Şirketin iflasına karar veren mahkeme, tasfiyenin basit usulle gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

İflas kararları ilgili müdürlüğe bildirilecek

Mahkeme, iki şirket hakkında verilen iflas kararlarının gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine hükmetti. İflas masraflarının da ilgili iflas dosyasına aktarılmasına karar verildi.