

Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illeri bazında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde 54 ilin ihracatı artarken, 22 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

BURSA TEMMUZDA 4. SIRADA

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında Bursa yine üst sıralarda yer aldı.

İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada bulunurken, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü oldu. Bursa ise 1 milyar 771 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'nın ardından Tekirdağ 1 milyar 328 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya yerleşti.

7 AYDA BURSA'NIN İHRACATI 959 MİLYON DOLAR ARTTI

Bursa'nın asıl dikkat çeken performansı ise yılın ilk yedi aylık döneminde ortaya çıktı.

Ocak-temmuz döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran il Ankara olurken, Bursa 959 milyon dolarlık artışla Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. Kocaeli ise 590 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu.

Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin sağladığı ihracat artışı, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki toplam ihracat artışının yüzde 50,2'sini oluşturdu.

OTOMOTİV VE MAKİNEDE BURSA ÖNE ÇIKIYOR

Bursa'nın ihracat performansında kentin güçlü olduğu otomotiv ve makine sektörleri önemli rol oynuyor.

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatında en fazla katkı sağlayan ürün gruplarının başında motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar geldi.

Motorlu kara taşıtları ihracatında Kocaeli'nin ardından Bursa ve Sakarya öne çıkarken, kazanlar ve makineler grubunda ise İstanbul, Bursa ve İzmir ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olan Bursa, özellikle otomotiv, makine ve yan sanayi alanlarındaki üretim gücüyle dış ticaretteki ağırlığını korurken, yılın ilk yedi ayında gerçekleştirdiği 959 milyon dolarlık ihracat artışı kentin performansını bir kez daha ortaya koydu.

Bursa, hem temmuz ayında 1 milyar 771 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin dördüncü sırasında yer aldı hem de yılın ilk yedi ayında ihracatını 959 milyon dolar artırarak en fazla artış sağlayan ikinci il oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ