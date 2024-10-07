Körfez’de çevre güvenliği için tehdit oluşturan metruk binalar, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte yıkılıyor.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen binalar, yazışmalar ve prosedürlerin tamamlanması sonrasında yıkıma hazır hale getiriliyor ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Yukarı Hereke bölgesindeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sonrasında da oluşan molozlar da ekipler tarafından kaldırıldı.