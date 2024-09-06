Körfez’deki okullar, bahçeleri asfaltlanarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla okul bahçelerinin daha temiz ve düzgün olması için asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak, Esentepe Mahallesi Çelik Sanayi Ortaokulu’nun bahçesinde 130 ton, Kuzey Mahallesi’nde bulunan Anadolu İlkokulu’nun bahçesini 170 sıcak asfaltla buluşturdu.

Körfez Belediyesi’nce yapılan asfalt çalışmasına, okullardan çok fazla talep geldiğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, gelen talepleri değerlendirerek, çalışma yaptıklarını belirtti.