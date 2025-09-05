Körfez’de ekipler, ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda ot biçme, çim kesme, budama ile genel bakım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ağaç bakımı ve yeşil alan düzenlemelerine ağırlık veren saha ekipleri, ilçe genelindeki parkların her zaman bakımlı ve temiz kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede vakit geçirmesi için periyodik olarak bakım faaliyetleri yapılıyor. Özellikle budama işlemlerine önem veren ekipler, budanan ot ve ağaçları Körfez Belediyesi Kompost Üretim Tesisi’ne gönderiyor. Burada işlenen atıklar, mantar üretimine katkı sağlayacak şekilde değerlendiriliyor.