Körfez Belediyesi, daha yaşanabilir çevre için Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha temiz bir çevre sloganıyla, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde düzenlenen ‘Temizlik Hareketi’ne Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve personeller katılım sağladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede temizlik konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için böyle hareket başlattıklarını belirterek, “Yaşadığımız çevreyi seven, doğayı koruyan ve onu korumayı ilke edinen vatandaşlarımızı, bu hareketimize destek olmaya davet ediyorum. Temizlik konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için böyle bir hareket başlattık. Bugün, Temizlik işleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli arkadaşlarımız ile birlikte kısa sürede çok geniş alanı temizledik. Tüm hemşehrilerimizden yaşadığımız çevreyi temiz tutmalarını, çöplerin gelişi güzel değil, gerekli yerlere bırakılmasını istiyorum. Unutmayalım ki en güzel temizlik, kirletmemektir” dedi.

Düzenlenen temizlik hareketinde, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda detaylı temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Hacimli atıkların da tespit edilerek alındığı mahallede, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ise biçme, budama çalışması yürüttü.