Körfez’de havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yeşil alanlarda bakım ve budama işlemleri gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, hem havaların ısınması hem de Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler düzenlenen programlar dahilinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliğini yanı sıra, ağaç ve yeşilliklerin bakımlarını da ihmal etmeyen Körfez Belediyesi, gübreleme işlemleri de yapıyor. Bir yandan yeşil alanların bakımı yapılırken, bir yandan da yabani otlardan temizlenip ağaç budamaları gerçekleştiriliyor.