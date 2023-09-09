Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyorBALIKESİR (İGFA) - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 2023-2024 basketbol sezonu öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul’da ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Emlak Konut ardında da TKBL ekiplerinden Fenerbahçe Gelişim ile hazırlık maçı oynayan Körfezin Melekleri, Edremit Spor Salonu’nda Bodrum Basketbol’u konuk etti. Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu’nun da takip ettiği hazırlık karşılaşmasında Edremit temsilcisi sahadan 75-60 galip ayrılmayı başardı.

Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Gürespor, ortaya koyduğu mücadeleci oyun ile sezon öncesinde göz doldurdu. Maçın ardından takımı tebrik eden Kulüp Başkanı M. Agâh Ferhatoğlu, 30 yıldır kadın basketboluna hizmet eden Gürespor’un bu sene ait olduğu yere ulaşması için mücadele ettiklerini ifade etti. Ferhatoğlu, “Mazisinde Süper Lig ve Avrupa Kupaları deneyimi bulunan köklü bir camia olarak bu sene hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Camia olarak kenetlendik. Değerli Edremitlilerin ve sporseverlerin desteği ile bu sene ait olduğumuz yere ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.