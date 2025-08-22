Edirne’de etkili olan sağanak yağış, çeltik, ayçiçek ve mısır tarlalarına can suyu olurken, üreticiler yağışların kuraklığa karşı umut verdiğini söyledi.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, ekili alanlarda çiftçileri sevindirdi. Çeltik, ayçiçek ve mısır tarlalarına fayda sağlayan yağmur, özellikle ikinci ekim ürünler için ’can suyu’ oldu.

Edirneli üreticiler, yağışların tarım ürünleri açısından büyük katkı sağladığını ifade ederek, kuraklıkla mücadelede suyun daha dikkatli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

"Yağmur ürünlerimize can suyu oldu"

Çiftçilerden Fevzi Sarvar, yağışların özellikle çeltik, ayçiçek ve mısır için faydalı olduğunu belirterek, "Son yağışlar ürünlerimize can suyu oldu, tarlalarımız nefes aldı" dedi.

"Bizlere moral oldu"

Üreticilerden Mustafa Ekici de yağışların ekili ürünlere fayda sağladığını söyleyerek, "Kuraklığın etkili olduğu bu dönemde yağmurlar bizlere moral oldu" ifadelerini kullandı.

"Kaynak sularını dikkatli kullanmalıyız"

Çiftçilerden Taner Toparlak ise kuraklığın tarımı olumsuz etkilediğine değinerek, "Kaynak sularını daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yağışlar faydalı olsa da suyu korumamız şart" şeklinde konuştu.