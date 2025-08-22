Olay dün saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli, bir büfeye defalarca ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kırsal Hocaköy Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheli Yusuf E.(41) evine gelen polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, daha önce işyeri yetkilileriyle bir konuda tartıştığı için husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç