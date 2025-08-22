Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şeffaf yönetim anlayışı ve sorunlara yerinde çözüm üretme hedefiyle mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği son ziyaretin adresi Ertuğrul Mahallesi oldu. Ziyarete, Başkan Yardımcıları Şirin Arıbaş ve Zerrin Güleş’in yanı sıra Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile Ertuğrul Mahalle Muhtarı Naciye Akemiş de katıldı.

Ertuğrul Mahalle Muhtarlığı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin görüş, talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretten memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar; ekonomik zorluklar, hayat pahalılığı, sosyal donatı alanları eksikliği, altyapı sorunları, okul ihtiyacı, kapalı pazar yeri talebi ve temizlik hizmetleri gibi çeşitli konularda taleplerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin tüm sorunlarından kendilerinin sorumlu olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, belediye bütçesinin vatandaşlara ait olduğunu belirterek, “Sorunlarınız bizi ilgilendiriyor. Paranızı adaletli şekilde harcamaya çalışıyoruz. Yatırımları önceliklere göre belirleyip, hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Temizlik konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye ekiplerinin bu alanda titizlikle ve özveriyle çalıştığını belirtti. Aynı zamanda çevrenin kirletilmemesinin en az temizlik kadar önemli olduğunu söyleyen Özdemir, bu bilincin toplumda yerleşmesi adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Açıklamalarının ardından mahallede incelemelerde bulunan Başkan Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ziyareti sonlandırdı.