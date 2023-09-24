Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ligin açılışında Urla Gençlik’i deplasmanda 80-41 mağlup etti. İlk hafta farklı bir galibiyete imza atan Edremit temsilcisi oynadığı oyun ile de şampiyonluğun favorisi olduğunu gösterdi.BALIKESİR (İGFA) - Sezon başında güçlü bir kadro oluşturarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasında konuk olduğu Urla Gençlik karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Sezonun ilk mücadelesine her iki takımda temkinli başlarken çeyreğin ikinci yarısında konuk ekip maça ağırlığını koymaya başladı. İrem Naz Topuz ve Zakyia Weathersby’in sayıları ile öne geçen Edremit temsilcisi ilk çeyreği 19-10 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda da daha iyi savunma yapan ve rakip potada etkili olan konuk ekip soyunma odasına 45-23 önde gitti. İkinci yarıda da başarılı oyununu sürdüren Edremit temsilcisi savunmasını sertleştirince rakibin sadece 6 sayı bulmasına izin verdi ve üçüncü çeyreği de 29-64 önde bitiren taraf oldu. Final periyodunda farkın açılması ile Head Coach Ahmet Taşkan rotasyona giderek tüm oyunlarına süre alma şansı tanıdı. Rakip potaya 16 sayı bırakan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor karşılaşmadan 80-41 galip ayrıldı. Konuk Gürespor’da 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan İrem Naz Topuz ve 10 sayı, 20 ribauntla double double yapan Zakyia Weatheresby öne çıkan ismleri olurken, Sümeyya Özcan 10 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Meltem Topaloğlu 9 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Hülya Çoklar Asarcıklı 9 sayı, 2 ribaunt, Avinar Kaya 6 sayı, 2 ribanut, Miray Uzunoğlu 5 sayı, 5 asist, Melis Uçar, İrem Sözen ve Nazlı Yapmur Demirel 3’er sayı ile skora katkı yapan isimler oldu.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip ederken Head Coach Ahmet Taşkan, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek “Yeni heyecan ve yeni hedeflerle sezona başladık. Uzun maratonun ilk ayağını kayıpsız atlattık. Birlik ve beraberlik içerisinde her haftayı, her maçı ayrı bir final olarak değerlendirip başarılı olmak istiyoruz” dedi.