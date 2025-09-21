Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerinin geliştirdiği projeler ve açtığı stant ile dikkat çekti. Üniversitenin ’Griffin-BİLECİK GM’ takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi’nde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı. Festival süresince üniversite standında sergilenen projeler, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul ile birlikte TEKNOFEST alanında öğrencilerle bir araya geldi. Rektör ve rektör yardımcıları, öğrencilerin projelerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.