Stat: Kastamonu Gazi Stadyumu
İnegölspor: 1 Bekir Sevgi, 4 Ahmet Özkaya, 16 Mete Sevinç, 20 Orhan Aktaş, 77 Enes Yılmaz, 7 Taner Gümüş ( dk90+2 Taha Recep Cebeci), 8 Kerem Dönertaş (dk88 Kerem Duran), 18 Hüseyin Afkan ( dk90+2 Ruhan Arda Aksoy), 25 Emre Keleşoğlu, 34 Yusuf Tursun ( dk76 Özcan Aydın) , 9 Yasin Ozan( dk88 Ozan Can Dursun)
Kastamonuspor 1966 : 1 Yavuz Aygün, 5 Sakıb Aytaç, 17 Oğuz Ceylan, 33 Gökdeniz Tandoğan(Dk88 Mert Çalışkan), 58 Mustafa Arda Kartal, 10 Ahmet Yazar ( dk59 Hasan Ayaroğlu), 11 Kadir Ari ( dk59 İbrahim Halil Talay) , 22 Erdem Dikbasan ( dk72 Batuhan Günaldı), 23 Ali Altınöz ( dk72 Yasin Başaytaç) , 27 Kazım Can Kahya, 48 Mertan Öztürk.
Hakemler: Orta Hakem Berk Sipahi, Yardımcı Hakem Emrah Akkaya, Yardımcı Hakem Yunus Yıldız, 4. Hakem Alp Tanırgan.
Sarı kartlar: dk33 Ahmet Yazar ( Kastamonuspor)
Goller: dk34, dk66 Yasin Ozan (İnegölspor), dk62Taner Gümüş (İnegölspor), dk86 Mertan Öztürk (Kastamonuspor)