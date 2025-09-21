Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla eğitimcileri ağırladı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gazimihal İlkokulu Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, eğitimin önemi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması ve öğretmenlerin fedakârlıkları üzerine sohbet edildi. Kaymakam Kılıç, öğrencileri derslerinde başarılı olmaları için motive ederken, öğretmenlere de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Kılıç, "Eğitim, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır" diyerek eğitimin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti.