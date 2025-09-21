Hakemler: İbrahim Elmas, Barış Sun, Fatih Gemici
Kafkasspor: Emirhan Emir, Hasan Bekil(Dk 78 Tümer Oruç) Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 46 Kürşat Babamoğlu) Onur Toroman(Dk 46 Oğuzhan Yıldırım) Muhammed Arif Akbaş(Dk 72 Furkan Bacaklı) Mert Polat Keklik( Dk 62 Tahsin Hacımustafaoğlu) Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Yalova FK 77: Doğukan Özkan, Nizamettin Çalışkan, Yasin Öztekin, Onur Arı(Dk 75 Mustafa Özbay) Mehmet Özdıraz(Dk 88 Ömer Faruk Özdemir) Behlül Aydın( Dk 75 İzzet Topatar) Murat Şenel, Hakan Olkan, Murat Akça, Seyit Ahmet Altın, Arda Yavuz
Sarı kartlar: Umut Doğdu, Emre Kara(Kafkasspor) Mehmet Özdıraz, Mustafa Özbay (Yalova)
Kırmızı kart:
Goller: Oğuzhan Yıldırım(Kafkasspor) Nizamettin Çalışkan, Behlül Aydın, Onur Arı(Yalova)
Maçtan önemli dakikalar
41'nci dakikada Yalova faul kazandı. Topun başına geçen Nizamettin'in vuruşu ağlarla buluştu.
46'nci dakikada gelişen Yalova atağında topla buluşan Behlül'ün vuruşu ağlarla buluştu.
47'nci gelişen Yalova atağında topla buluşan Onur'un vuruşu ağlarla buluştu.
50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına giren Yusuf'un pasında topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşu ağlarla buluştu.