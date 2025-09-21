Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertliler için burada olduklarını belirterek, "Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantı’nın ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak katılım sağlayan kongre üyelerine teşekkür etti. Sarı-lacivertlilerin ihtişamını herkese göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.