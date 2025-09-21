TOFAŞ, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliği yaptığı 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nı Aliağa Petkimspor’a 89-90 mağlup olarak tamamladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan final günü karşılaşmalarıyla sona eren turnuva, 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlendi.

Turnuvanın son gününde ilk olarak Trabzonspor ile Mersin Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Trabzonspor, parkeden 85-80 galip ayrıldı. Günün ikinci maçında ise TOFAŞ ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede TOFAŞ, son saniyelerde farkı 1’e kadar indirse de sahadan 89-90 mağlup ayrıldı.

Günün ikinci mücadelesinde ise TOFAŞ Basketbol Takımı, Aliağa Petkimspor ile kozlarını paylaştı. Maça Alex Perez, Hugo Besson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Marek Blazevic ile buldu. Alex Perez ve Hugo Besson’un sayılarıyla 8. dakikada skoru 19-12 yapan Bursa ekibi ilk çeyreği, 19-20 geride kapattı. İkinci çeyreğin başında Lynn Kidd, Isaiah Whaley ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla skorda dengeyi yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez, Isaiah Whaley, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic’in basketleriyle soyunma odasına 44-39 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında Maxwell Lewis ve Alex Perez’in sayıları farkı 9’a (50-41) çıkarırken, İzmir temsilcisi geriden gelerek son çeyreğe 65-68 önde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta Özgür Cengiz, Lynn Kidd, Marek Blazevic ve Maxwell Lewis sayılar bulan TOFAŞ, son 2.30’a 79-88 geride girerken, Joe Thomasson, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez’in basketleri bitime 13.9 saniye kala farkı 1’e çekti: 87-88. Rakibin basketi sonrası istediği üç atış şansını bulamayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir’in iki sayılık basketi sonrası parkeden 89-90 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ’ta Hugo Besson ve Alex Perez 16’şar sayı ile öne çıkarken, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic 11’er sayı, Maxwell Lewis ise 10 sayı kaydetti. Takımların kupa ve katılım plaketleri, merhum Cevat Soydaş’ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş tarafından takdim edildi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk resmi maçında 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek.

TURNUVA SONUÇLARI

18 EYLÜL PERŞEMBE / İLK GÜN KARŞILAŞMALARI

ALİAĞA PETKİMSPOR – MERSİN SPOR : 86-80

TOFAŞ – TRABZONSPOR : 90-80

20 EYLÜL CUMARTESİ / FİNAL GÜNÜ KARŞILAŞMALARI

TRABZONSPOR – MERSİN SPOR : 85-80

TOFAŞ – ALİAĞA PETKİMSPOR : 89-90