Körfez’de her hafta "sağlıklı yaşam" için gerçekleştirilen sabah yürüyüşü bu hafta "Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirildi. Ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar, Cumhuriyet şarkıları eşliğinde yürüdü.

Körfez Belediyesi ve özel bir kolejin birlikte düzenlediği yürüyüşte dev Türk ve Atatürk Bayrağı açılırken, yürüyüş öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, okul yöneticileri ve Körfezliler katıldı.

Katılımcılara Türk bayrakları dağıtılırken, Tütünçiftlik Sahili’nden Derince Sahili’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi ve tekrar geri dönüldü. Yürüyüşte kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Bu zaferi sonsuza dek korumak, Cumhuriyet’i hep daha ileriye taşımak, hepimizin boynunun borcudur. Özellikle çocuklarımızla birlikte bu ülkeyi daha da ileriye götüreceğimize inancımız tam. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.