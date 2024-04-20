İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ile İnegölspor eski başkanı İlhan Korkmaz’ın babası Yaşar Korkmaz vefat etti. Korkmaz, bugün defnedildi.

İnegöl Şoförler Odası Başkanı, BESOB Başkan Vekili Bahattin Korkmaz ile İnegölspor eski başkanı İlhan Korkmaz’ın babası vefat etti.

Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip Urgancılar camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger, Melih Ateş, Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.