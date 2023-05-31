İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren genç, ağaca asarak canına kıydı.

Olay kırsal Akıncılar mahallesi mevkiinde meydana geldi. 36 yaşındaki İsmail T. İddiaya göre bunalıma girerek intihar kararı aldı. Ormanlık alana giden genç, ağaca astığı iple canına kıydı. Bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler.

Ağaçtan indirilen cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.