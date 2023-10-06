Ordu’da 5 gündür kayıp olan Hasan Usman'ın (63), parçalanmış hale cesedi bulundu.

Altınordu İlçesi Oğmaca Mahallesi Haramlı Sokak'ta meydana gelen olayda, Hasan Usman adlı kişinin evinde yaşandı. Usman'ın İstanbul'da yaşayan oğlu, babasından haber alamayınca endişelenerek yakınlarını aradı. Yakınları, Usman'ın evine yakın bir yerde parçalanmış cesedini buldu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Usman'ın terliklerinin evine 10 metre, cesedinin 30 metre, eşofmanının ise 40 metre uzakta bulunduğu tespit edildi. Usman'ın cesedinin belden aşağısının vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği iddia edildi.

Ceset, incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.