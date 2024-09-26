Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Eğitim, araştırma ve iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette, KOSTÜ’nün üniversite genelinde yapay zeka uygulamalarına verdiği önem de öne çıkan konulardan biri oldu.

Prof. Dr. Elmas, KOSTÜ’nün yapay zeka eğitimleriyle, üniversitenin tüm paydaşlarının bu yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha verimli, etkili ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğini belirtti. Üniversitenin sağladığı bu eğitimler, hem akademik araştırmalarda hem de idari süreçlerde kaliteyi artırmayı hedefliyor. Bu yapay zeka odaklı eğitimler, sadece öğrencilere teorik bilgi sağlamakla kalmayıp, akademik ve idari kadronun da bu alandaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu sayede KOSTÜ, dijital dönüşümü yalnızca müfredatla sınırlı tutmayarak, üniversitenin tüm işleyişine entegre ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, üniversitenin rekabet gücünü artırarak küresel arenada daha etkin olmasını sağlıyor.

Prof. Dr. Elmas, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün akademik alandaki başarılarını yakından takip ettiklerinin altını çizdi. KOSTÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Elmas, üniversitenin vizyonu, misyonu ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, KOSTÜ’nün eğitimde kaliteyi artırma çabalarına dikkat çekti. Ziyarette, her iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve yapay zeka uygulamaları üzerine iş birliği geliştirilmesi konuları ele alınırken, yükseköğretimde kalite konusu ağırlıklı olarak konuşuldu.

Prof. Dr. Kılıç ise DAÜ’nün bilimsel ve akademik çalışmalarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, DAÜ’nün eğitim kalitesinin birçok uluslararası sıralama kuruluşu tarafından tescillendiğini belirtti. Ayrıca, gelecekte yapılabilecek iş birlikleri üzerinde de duruldu ve iki üniversite arasında akademik ve bilimsel işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Elmas’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.