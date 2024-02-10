Kral Şakir karakterleriyle çocukların gönlüne taht kuran çizgi dizi ve film serisine "Devler Uyandı" filmi de eklendi. 16 şubatta vizyona girecek olan filmin gerçekleşen galası coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Kral Şakir” serisinin altıncı filmi "Devler Uyandı", bu kez çocuklara yapay zeka ve teknolojinin doğru kullanımını anlatacak. 16 şubatta vizyona girecek olan filmin galası bugün İstanbul’da bir AVM’nin sinema salonunda düzenlendi. Çocukların ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği gala coşkuyla yapıldı.

“Yapay zekanın önemini ve doğru kullanımı anlatıldı”

Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, “Beni Kral Şakir olarak tanıyorlar. Rekorlara koşan sinema filmlerinin ardından Devler Uyandı filmimizde 16 Şubat tarihinde vizyona giriyor. Bizim için önemli bir film gerçekten bütün deneyimlerimizi aktardığımız bir film. Çıtayı çok yükselttik hem senaryo hem de görsel açıdan inanılmaz güzel bir film geliyor. Filmimiz yapay zeka teknolojisini anlatıyor. Yapay zekanın yanlış kullanımında ise nelere yol açabileceğini anlatıyor. Kültürel miraslarımızı da kullanıyoruz bunu yaparken Adıyaman’daki heykelleri bilirsiniz o heykellerin de hikayesini anlatıyor olacağız bu filmde. Bizim için çok heyecanlı bir an” ifadelerini kullandı.

“Çok heyecanlıyım”

Filmin ilk gösterimine katılan 9 yaşındaki Kartal Türetken, “Önceden izleyebildiğim için çok sevinçliyim gerçekten. Kral Şakir’in çizgi filmlerini seve seve sürekli izliyordum. Bu filmi önceden izleyebildiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım” şeklinde konuştu.