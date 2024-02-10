Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Şimşek, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Bakan Şimşek’e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Buradaki programının ardından Bakan Şimşek, Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına hareket etti. Bakan Şimşek ardından AK Parti Kocaeli İlçe Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi.

Öte yandan, Bakan Şimşek’in iş insanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.