Türkiye’nin en sevilen yerli çizgi dizisi Kral Şakir’in merakla beklenen “Devler Uyanıyor” filminde Kral Şakir hayranı 2 çocuk, seçildikleri yarışma sonucunda filmde dublaj yapma hakkı kazandı. Stüdyoya giren çocuklar, teknolojik aletleri seslendirdi.

Türkiye’nin en sevilen çizgi dizisi Kral Şakir’in merakla beklenen 6’ıncı filmi, ‘Kral Şakir Devler Uyanıyor’ için hayranlarına özel sürpriz yapıldı. Kral Şakir’in 16 Şubat’ta vizyona girecek olan filminde 2 çocuk hayranına dublaj stüdyosunda yer verildi. 13 yaşındaki Elvin Haznedaroğlu ve Eray Güvendi adlı çocuklar, Kral Şakir için yapılan yarışmalara katıldıktan sonra ekip tarafından seçilerek filmde teknolojik aletleri seslendiren hakkı kazandı. Stüdyoya giren çocuklar, keyifle dublaj yaptı.

“Son filmimizde çocuklar sesleriyle filmimize hayat versinler”

Filmin 16 Şubat’ta vizyona gireceğini ifade eden Kral Şakir’i ortaya çıkartan isim ve çizeri Varol Yaşaroğlu, “Kral Şakir Devler Uyandı filmi 16 Şubat’ta sinemalarda, bu filme çok hazırlandık. Yaklaşık 1,5 senedir filmin hazırlıkları sürüyor. Bu bizim izleyicilerle buluşturduğumuz 6’ıncı filmimiz. O yüzden grafik ekibi olarak inanılmaz derecede heyecanlıyız. Çünkü artık geri sayım başladı. Şimdi bizim filmlerimizin bu kadar hem çok sevilen hem de çok seyreden filmlerin olmasının başında aslında hani nedenlerinin başında çocukların çok ilgi göstermesi var. Bir de çocukları biz gerçekten aslında odak noktası yaptık filmlerimizde. Yani bizim için çok önemli gerçekten. Bu anlamda mesela Kral Şakir çocukların ilgi odağı alanlara yöneldi. Ya da dünyanın sorunlarını Kral Şakir onların çocukların gözünden baktı ve o şekilde çözümler üretmeye çalıştı. Bu anlamda biz de bu kadar çocuklar Türkiye’nin artık bir numaralı hatta dünyaya yayılmış bir marka yaptıkları için biz de onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bunun için şöyle bir karar aldık. Dedik ki son filmimizde çocuklar sesleriyle filmimize hayat versinler. Sosyal sorumluluk projelerinde beraber çalıştığımız ve çocukların eğitimine destek veren TOÇEV’le iş birliği kararı aldık. Bize Eray arkadaşımızı getirdiler. Eray 13 yaşında bir çocuk ve sesiyle gerçekten filmimize hayat verdi. Bir de Elvin diye bir arkadaşımız var o da 13 yaşında. O da Kral Şakir’in böyle bir yarışmasını düzenledik. Ses yarışması, orada gerçekten sesini çok beğendik. Şu anda Kral Şakir Devler Uyandı filminde teknolojik aletler böyle canlanıyorlar, konuşmaya başlıyorlar. Hatta orada bir çamaşır makinesi karakteriyle bir kaykay karakteri var. O ikisini Eray ve Elvin seslendiriyorlar. Bu anlamda aslında gerçekten biz onlara karşı bir şekilde görevimizi yerine getirmiş olduk ve onlar da sesleriyle filmimize hayat verdiler. Bizim için gerçekten anlamı çok büyük. Ben Eray’a da Elvin’e de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten filmimizi çok daha anlamlı kıldılar” dedi.

“Benim ilk seslendirme projesine katılışım”

Filmde uçan bir kaykayı seslendiren Elvin Haznedaroğlu ise, “Çok heyecanlıyım. Benim ilk seslendirme projesine katılışım. O yüzden çok heyecanlıyım. Çocukken Kral Şakir izliyordum. Bir de kardeşlerim var benim. Onlar izliyor hala. Küçükken severdim evet. Ben bir ses yarışmasına katıldım. Seslendirme yarışması. Seçmeler için video yolladım. O videolar arasından seçildim” şeklinde konuştu.

“Kral Şakir gibi severek izlediğim bir filmde rol almak benim için çok onur verici”

Filmde çamaşır makinesini seslendiren Eray Güvendi ise, “Bugün çok heyecanlıydım buraya gelirken de. Varol abi de bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ederim. Yani Kral Şakir gibi severek izlediğim bir filmde rol almak benim için çok onur verici. Gururlandım yani bugün. Çok teşekkür ederim” dedi.