CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu şahıs geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin(CHP) Sarıyer’deki il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmalarına Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümüne ilişkin konuşarak başlayan Tekin, ‘’Türkiye’mizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıldönümüdür. Biz bugün, bize baba ocağı olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri gerek Cumhuriyet değerlerini gerekse Cumhuriyet Halk Partisi’ni muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün çok farklı siyasi partilere ve mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa bunun sebebine hepimizin bakması lazım" diye konuştu.

CHP’yi baba ocağı olarak tanımlayan Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini de hedefte olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenin bir tanesi de son günlerde çeşitli televizyonlarda gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütün mensubu şahıs. Geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Halbuki aslında aynı gün bu eylemi bu işlemleri yapmak istemiştik ama isterdim ki partinin genel merkez yöneticileri bunu yapsın olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini kirletemez buna da asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.