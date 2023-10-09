Çocukların en sevdiği karakter olan ‘Kral Şakir’ Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile güçlerini birleştirdi. Kral Şakir Türkiye çapında çocukların hentbolu sevmesi ve spora olan ilginin arttırılmasına yönelik ortak projeler geliştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Kral Şakir çizgi film yapım ekibi Grafi2000 Prodüksiyon ile Türkiye Hentbol Federasyonu, hentbolun daha geniş kitlelere ulaşması ve özellikle çocuklara sevdirilmesi için güçlerini birleştirdi.

Kral Şakir Hentbol Macerası özel bölümü ile başlayan bu iş birliği kapsamında yıl içerisinde devam çizgi filmleri gelecek. Hentbolun kuralları, çizgi filmin sevilen karakterleri Kral Şakir, Fil Necati, Canan ile çocuklara aktarılacak.

Çizgi filmle başlayan proje ortaklığı ‘Kral Şakir Hentbol Akademisi’nin kurulması ile devam edecek. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde projelerin tanıtıldığı toplantıda Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Grafi2000 Prodüksiyon Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu ve A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncuları yer aldı.

Kral Şakir Hentbol çizgi filminin de izlendiği tanıtım toplantısında konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, “Hentbolu sokağa indirmek herkese ulaşan bir spor dalı haline getirmek bizim öncelikli hedeflerimiz. Bu yönde çocuklara ulaşmak onlara hentbol ile dokunmak bizim için çok önemli. Oğlum Demir ile Kral Şakir’i seyrederken ‘Kral Şakir hentbol oynasa ne güzel olur’ dediğimde, oğlum Demir ‘Ben de hentbol oynamak isterim’ deyince bu serüvenin ışığı canlandı ve hemen ilk adımları attık. Çocuklar dokunmak ve hayatlarını değiştirmek konusunda sevgili Varol Yaşaroğlu ve ekibiyle bir araya geldik. Onlarda da aynı enerjiyi, heyecanı gördük ve böylece Kral Şakir ile hentbolu birleştirerek daha uzun soluklu bir projeyi hayata geçirmek için yola çıktık" dedi.

VAROL YAŞAROĞLU: “TÜM OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIMIZA ‘HAYDİ HENTBOLA’ DİYORUZ”

Çocukların çok sevdiği karakter Kral Şakir’in tasarımcı ve yapımcısı Grafi2000 Prodüksiyon kurucu ortağı Varol Yaşaroğlu projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Türkiye Hentbol Federasyonu ile yaptığımız iş birliği bizler için çok değerli. Sokakta, okul bahçesinde, site içerisinde hentbolun kolayca oynanabiliyor olması büyük avantaj. Biz de bu avantajı kullanarak, hentbolu federasyonun imkanlarıyla birlikte çocuklara sevdirmek için çalışacağız. Kral Şakir’i hentbol oynarken, maçlarda, ekranlarda daha sık göreceksiniz. Tüm okul çağı çocuklarımıza ‘haydi hentbola’ diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Uğur Kılıç, Varol Yaşaroğlu ve konuklar, A Milli Kadın Hentbol Takımı kalecilerinin koruduğu kaleye '7 metre' atışı yaptı.