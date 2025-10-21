Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu tarafından Diva Sahne’de düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy ve davetliler katıldı.

Ücretsiz olarak düzenlenen konserde piyasada Yağızhan olarak bilinen İnegöllü sanatçı Yağızhan Varışlısoy, sevenleriyle buluştu. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gece de Yağızhan İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.